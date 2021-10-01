Прохор Шаляпин отказался от наследства покойной жены

Российский певец Прохор Шаляпин отказался от многомиллионного наследства покойной жены Татьяны Клаудии Дэвис. Об этом рассказала мать артиста Елена Колесникова в беседе с News.ru.

«Ни на какое наследство мы претендовать не будем. Сын сказал: "Я даже не собираюсь претендовать на наследство, это все не мое. Я поступлю по совести, все наследство должно принадлежать ее семье, то есть достаться родителям"», — сообщила Колесникова.

Мать исполнителя подчеркнула, что ее сын «до сих пор в шоке от этой трагической новости». Женщина также упомянула, что супругу Шаляпина похоронят в США. «Точно дата похорон нам пока неизвестна. Сейчас этот вопрос только решается. Как ее родители скажут, так и будет», — резюмировала Колесникова.

Ранее сообщалось о смерти жены Прохора Шаляпина Татьяны Дэвис. 42-летняя предпринимательница скончалась от последствий перенесенной коронавирусной инфекции. «Я приношу свои глубочайшие соболезнования родителям Татьяны, потому что они родители с большой буквы, преданные, любящие, вложившие всю душу в единственную дочь, которая, в свою очередь, их тоже безумно любила», — заявил Шаляпин.

