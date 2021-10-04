Покойную жену-миллионершу Шаляпина обвинили в инсценировке смерти

Российская певица и писательница Наталья Штурм обвинила покойную супругу Прохора Шаляпина Татьяну Клаудию Дэвис в том, что они с мужем могли выдумать историю о смерти миллионерши от коронавируса. По ее мнению, это могло бы помочь ей избавиться от старых долгов. Об этом Штурм сообщила в своем Instagram-аккаунте.

Штурм отметила, что никто, включая Шаляпина, не видел его супругу умершей. Она считает странным, что певец, в то время как его жену лечили в Канаде, находился в России, известие о ее смерти он якобы получил от родителей супруги, а тело Дэвис кремировали в закрытом гробу в течение суток после кончины.

Избранница российского певца владела в Канаде сетью адвокатских контор. Писательница предположила, что, инсценировав собственную смерть, жена Шаляпина расквиталась со старыми долгами и дурной славой. Кроме того, она указала на некоторые несостыковки. Например, что Шаляпин, не умеющий читать по-английски, подписал 150-страничный брачный контракт, составленный на иностранном языке. Или что свадьбы такого масштаба, какую пара устроила в Лас-Вегасе, можно провести за 200 тысяч рублей, вместо 15 миллионов, которые, по заявлению Шаляпина, были потрачены на торжество.

Ранее стало известно, что Прохор Шаляпин отказался от многомиллионного наследства покойной жены. По его словам, все наследство должно принадлежать ее семье.

Свадьба Прохора Шаляпина и Татьяны Клаудии Дэвис состоялась 29 августа в одном из самых дорогих отелей Лас-Вегаса. Через три дня после свадьбы 42-летняя женщина заболела коронавирусом. Она находилась в медикаментозной коме, на аппарате ИВЛ. 30 сентября она умерла.