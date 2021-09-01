Появились новые подробности о впавшем в кому основателе «Смысловых галлюцинаций»

Впавший в кому основатель «Смысловых галлюцинаций» Владимир Бурдин пришел в сознание

Появились новые подробности о состоянии основателя группы «Смысловые галлюцинации» Владимира Бурдина, ранее впавшего в кому. О них сообщил его брат Тимофей в официальной группе музыканта во «ВКонтакте».

«Ночью состояние у Владимира ухудшилось, но врачи смогли его стабилизировать. Сейчас он уже в сознании, реагирует, до сих пор на ИВЛ», — написал родственник музыканта.

По его словам, состояние Бурдина очень тяжелое, у него сильно поражены легкие. Врачи пока не дают никаких прогнозов по восстановлению артиста.

О том, что музыкант попал в больницу и впал в кому, стало известно в пятницу, 27 августа. Он находится в реанимации с поражением легких 80 процентов и повреждением мозга.

Владимир Бурдин был участником «Смысловых галлюцинаций» с 1989 по 1993 год, потом он писал песни для коллективов «Пилот», «Близкие покойного», «Панки По Пьянке» и «Синтаксис».