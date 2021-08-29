Стало известно состояние впавшего в кому основателя «Смысловых галлюцинаций»

Сооснователь «Смысловых галлюцинаций» Владимир Бурдин находится в реанимации с сильным поражением легких, заявил брат музыканта Тимофей Бурдин, пишет «Московский комсомолец».

По его словам, о состоянии родственника ему стало известно от матери. «Мама звонила в реанимацию. Сказали, очень сильное поражение легких», — добавил он. Владимира Бурдина поместили на «очень интенсивную терапию». Медики в такой ситуации не берутся давать каких-либо прогнозов. По их словам, пока нет ни отрицательной, ни положительной динамики. «Из плюсов только то, что состояние стабилизировалось», — подчеркнул родственник. Был ли положительным тест артиста на коронавирус — неизвестно.

О том, что музыкант попал в больницу и впал в кому стало известно в пятницу, 27 августа. Он находится в реанимации с поражением легких в 80 процентов и повреждением мозга. Музыкант на аппарате искусственной вентиляции легких.

Владимир Бурдин был участником «Смысловых галлюцинаций» с 1989 по 1993 год, потом он писал песни для коллективов «Пилот», «Близкие покойного», «Панки По Пьянке» и «Синтаксис».