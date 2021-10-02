Брат впавшего в кому основателя «Смысловых галлюцинаций» сообщил о его состоянии

Брат основателя группы «Смысловые галлюцинации» Владимира Бурдина, ранее впавшего в кому, рассказал о его состоянии. Об этом сообщает РЕН ТВ.

По словам Тимфея Бурдина, артиста перевели из реанимации в общую палату. Он серьезно похудел, но ходит самостоятельно. Собеседник телеканала также отметил, что музыканта, возможно, выпишут из больницы на следующей неделе.

В начале сентября сообщалось, что Бурдин, перенесший коронавирус в тяжелой форме, пришел в сознание. О том, что музыкант попал в больницу и впал в кому, стало известно 27 августа. Он находился в реанимации с поражением 80 процентов легких и повреждением мозга.

Владимир Бурдин был участником «Смысловых галлюцинаций» с 1989 по 1993 год, позже он писал песни для коллективов «Пилот», «Близкие покойного», «Панки По Пьянке» и «Синтаксис».