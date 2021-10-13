Стало известно о состоянии попавшего в реанимацию Александра Серова

67-летний народный артист России Александр Серов, попавший в реанимацию после заражения коронавирусом, проходит интенсивное лечение. Об этом сообщила его дочь Мишель Серова на странице в Instagram.

По словам девушки, семья не сомневается в скорейшем выздоровлении артиста. «Он в надежных руках, под бдительным контролем, проходит интенсивное лечение. Мы все уверены, что совсем скоро папа поправится и настроены только на позитивные новости», — написала она.

Ранее композитор Игорь Крутой призвал молиться за Серова, с которым он дружит много лет. Музыкант посетовал на то, что его друг «заболел заразой», и что он никак не может ему помочь. «У меня ко всем подписчикам нашего салона огромная просьба — помолиться и, при возможности, поставить свечу за скорейшее выздоровление Сани Серова», — написал Крутой.

О том, что 67-летний Серов попал в реанимацию одной из московских больниц, стало известно 9 октября. Сообщалось, что у музыканта повреждены 75 процентов легких, а врачи оценивают его состояние как тяжелое.