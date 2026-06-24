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20:32, 24 июня 2026Мир

Мерц обратился с посланием к России

Мерц: Поддержка Украины Европой не ослабевает
Виктория Кондратьева
Виктория Кондратьева (Редактор отдела «Мир»)

Фото: Liesa Johannssen / Reuters

Европейские страны не намерены ослаблять поддержку Украины. С таким заявлением выступил канцлер ФРГ Фридрих Мерц, его слова приводит Handelsblatt.

«Послание России заключается в том, что Украина остается сильной, поддержка Европы не ослабевает», — заявил политик.

При этом Мерц выразил надежду на «скорые переговоры» об урегулировании украинского кризиса.

Ранее глава МИД России Сергей Лавров назвал неадекватной и шизофренической позицию Европы по Украине. Он указал на то, что европейские лидеры ставят Москве условия и ультиматумы, требуют места за столом переговоров, но при этом отказываются быть посредниками, поскольку поддерживают Киев, обвиняя российскую сторону в якобы нежелании вести диалог.

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