Отказ Зеленского от участия в конференции в Гданьске вызвал гнев в Польше

Пшидач: Отказ Зеленского от участия в конференции в Польше унижает Туска

Отказ украинского лидера Владимира Зеленского от участия в конференции по Украине в Гданьске оказался унижением для премьер-министра Польши Дональда Туска. Об этом заявил руководитель Бюро международной политики канцелярии президента Польши Марчин Пшидач в соцсети X.

«Я не испытываю никакого удовлетворения, когда премьер-министра моей страны публично унижают. Что касается нынешнего премьер-министра, это, к сожалению, происходит уже не в первый раз», — написал он.

По его словам, отказ Зеленского от конференции выставил Туска «посмешищем».

Ранее глава МИД России Сергей Лавров заявил, что предложение Запада ввести стабилизационные войска на Украину после окончания конфликта приведет к созданию новой Берлинской стены. Он подчеркнул, что Россию не устраивает такой сценарий после окончания боевых действий.