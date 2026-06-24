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20:41, 24 июня 2026Интернет и СМИ

Звезду интернета подняли на смех из-за заявления про секс

Олег Давыдов
Олег Давыдов (Редактор отдела «Интернет и СМИ»)

Кадр: Asmongold TV / YouTube

Популярный американский стример Зак Хойт, известный как Asmongold, признался, что предпочитает сексу видеоигры. Необычное заявление звезды интернета вызвало бурные дискуссии на платформе X.

Хойт назвал видеоигры своим любимым времяпрепровождением. «Если уж быть честным, игры интересуют меня больше, чем секс (...) Конечно, девушки — это классно, но мне действительно очень нравятся игры», — объяснил стример. Он также заверил, что не стал бы часто встречаться с разными девушками для секса, даже если бы у него была такая возможность.

В комментариях пользователи X подняли Asmongold на смех и заявили, что стример просто непривлекателен для противоположного пола. «Как будто ему вообще грозит секс», «Я бы тоже говорил нечто подобное, если бы не нравился женщинам», «Кто-нибудь может представить себе, что у этого парня может быть секс, даже с учетом всех его денег?» — написали они. Некоторые также вспомнили, что у стримера были серьезные проблемы с личной гигиеной и уборкой дома.

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В то же время многие комментаторы выразили поддержку Хойту и отметили, что интимные отношения не обязательно должны быть главным в жизни человека. «Это нездорово, когда ты больше помешан на сексе, чем на своих хобби», «Asmongold нормальный человек (...). Секс — это прекрасно, но он не должен быть центром жизни», — написали пользователи.

Ранее Asmongold раскрыл неожиданное последствие отказа от душа. Стример заявил, что после того, как не мылся в течение трех месяцев, он перестал чувствовать холод и жару.

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