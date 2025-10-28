Интернет и СМИ
ВсеИнтернетКиберпреступностьCoцсетиМемыРекламаПрессаТВ и радиоФактчекинг
Не мывшийся три месяца стример раскрыл неожиданное последствие отказа от душа

Стример Asmongold не мылся три месяца и перестал ощущать жару или холод
Олег Давыдов
Олег Давыдов (Редактор отдела «Интернет и СМИ»)

Фото: Karel Bock / Shutterstock / Fotodom  

Популярный американский стример Зак Хойт, известный как Asmongold, рассказал, что однажды не мылся в течение трех месяцев, и назвал неожиданное последствие такого образа жизни. Об этом пишет Dexerto.

По словам Хойта, после длительного отказа от душа он перестал ощущать жару и холод. Стример предположил, что благодаря отказу от водных процедур у него улучшилась терморегуляция.

«Я положил себе руку на грудь и понял, что у меня как будто развивается экзоскелет. У меня как будто начала образовываться защитная стенка между моей кожей и внешним миром», — рассказал он.

Asmongold добавил, что в последнее время стал чаще принимать душ. При этом он назвал такое решение одним из худших в своей жизни.

Ранее Хойт рассказал, что провалился сквозь потолок в своем доме. По словам стримера, у него дома появился неприятный запах, поэтому он полез на чердак, чтобы найти его источник.

.
