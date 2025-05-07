Популярный стример провалился сквозь потолок в своем доме

Стример Asmongold залез на чердак и провалился сквозь потолок в своем доме

Популярный американский стример Зак Хойт, известный как Asmongold, рассказал, что провалился сквозь потолок в своем доме. Об этом он написал в соцсети X.

По словам Хойта, у него дома появился неприятный запах, поэтому он полез на чердак, чтобы понять, что его издает. «В итоге я провалился сквозь потолок!» — заявил стример. На опубликованных им фото видна дыра в потолке, а также его обломки и разнообразный на полу мусор.

«Я сдался и собираюсь нанять уборщиков. Попытался сделать все сам, но после сегодняшнего дня убедился, что это слишком рискованно», — добавил Asmongold. При этом он не уточнил, удалось ли ему найти источник неприятного запаха.

«Почему бы тебе просто не купить новый дом?», «Братан, ты же вроде миллионер или что-то в этом роде?», «Кажется, пришло время покупать новый дом. Ты же знаешь, что можешь позволить его себе, что тебя удерживает?» — обратились к стримеру подписчики.

Ранее Asmongold показал фотографии своего дома до и после уборки и удивил фанатов. Многие комментаторы также порадовались за стримера.