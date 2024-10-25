Популярный стример показал фото своего дома до и после уборки и удивил подписчиков

Популярный американский стример Зак Хойт, известный как Asmongold, сделал дома уборку и показал фотографии. Снимки удивили его фанатов и стали вирусными в соцсети X.

Стример опубликовал два фото. На первом видно, что гостиная в его доме завалена коробками и различными вещами. На втором снимке заметно, что из помещения убрали большую часть вещей. «Да будет свет», — написал Asmongold.

Кроме того, он показал фото грязной раковины у себя на кухне, в которой лежала давно не мытая посуда и даже завелся паук. На другом снимке кухня стримера выглядит чистой.

Оба поста собрали больше 50 тысяч лайков. «Ого, он и впрямь это сделал», «Никогда не думала, что доживу до этого дня», «Рад, что ты наконец-то этим занялся», «Ты сделал большой шаг вперед», «Я знал, что он обещал начать работать над собой, но это все равно выглядит как сюжет из параллельной реальности», — отреагировали его зрители. Многие также посоветовали Asmongold транслировать в прямом эфире процесс уборки.

Фотографии захламленного дома стримера не раз становились вирусными в соцсетях. Asmongold признавался, что начал вести такой образ жизни из-за проблем с ментальным здоровьем.

Ранее сообщалось, что у стримера Андре Кригера случился инсульт в прямом эфире. После этого он пообещал вести более здоровый образ жизни.