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20:47, 24 июня 2026Россия

Минобороны выпустило заявление о массированной атаке на регионы России

Минобороны России: Системы ПВО за день сбили 245 украинских БПЛА
Никита Абрамов
Никита Абрамов (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Сергей Бобылев / РИА Новости

Системы противовоздушной обороны (ПВО) за день 24 июня сбили 245 украинских беспилотных летательных аппаратов (БПЛА). Об этом сообщается в Telegram-канале Минобороны РФ.

Атаки продолжались с 7:00 до 20:00 по московскому времени. Беспилотники сбивали в Нижегородской, Орловской, Калужской, Оренбургской, Ростовской, Рязанской, Тульской, Смоленской областях, Московском и приграничных регионах, а также над Краснодарским краем, Крымом и акваторией Черного моря.

Каких-либо других подробностей об отражении атак в оборонном ведомстве не привели.

До этого Минобороны сообщало, что системы ПВО сбили беспилотники Вооруженных сил Украины над российскими регионами и Абхазией.

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