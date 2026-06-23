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20:48, 23 июня 2026Россия

Минобороны выпустило заявление о сбитых над Абхазией и Россией дронах ВСУ

Минобороны: Системы ПВО сбили украинские дроны над Абхазией и Россией
Никита Абрамов
Никита Абрамов (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Anelo / Shutterstock / Fotodom

Дроны Вооруженных сил Украины (ВСУ) сбили над Абхазией и регионами России. Об этом сообщило Минобороны РФ в Telegram-канале.

Уточняется, что беспилотники сбивали с 14:00 до 20:00 по московскому времени.

Так, системы противовоздушной обороны (ПВО) уничтожили БПЛА над Белгородской, Воронежской, Курской, Тульской областями, Краснодарским и Ставропольским краями, Крымом и Абхазией. Помимо того, дроны сбили над акваторией Черного моря.

Ранее стало известно, что в ночь с 22 на 23 июня средства противовоздушной обороны сбили над регионами 143 беспилотника ВСУ. Дроны уничтожены в Белгородской, Курской, Брянской, Ростовской и Астраханской областях, Ставропольском и Краснодарском крае, Республиках Крым и Адыгея, а также над акваториями Азовского и Черного морей.

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