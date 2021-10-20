Раскрыты подробности о состоянии госпитализированного с COVID-19 Безрукова

Народный артист России Сергей Безруков раскрыл подробности госпитализации из-за COVID-19 и рассказал о своем состоянии. Актер записал видеообращение в Instagram-сторис.

Безруков объяснил, что его болезнь протекает легко, а лечь в больницу он решил, потому что не мог самоизолироваться: «Я бы ушел на удаленку, но мне некуда, так как у меня в квартире нет отдельной комнаты, плюс у меня дети маленькие. А дача находится слишком далеко от Москвы».

«Я просто не прошел ревакцинацию. Не успел», — добавил артист.

Ранее 20 октября Безруков заявил, что его госпитализировали с коронавирусом. Он отметил, что теперь у него «хоть наконец-то есть время отдохнуть».