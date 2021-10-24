Врачи отказались давать прогнозы по состоянию болеющего коронавирусом Гаркалина

Представитель Гаркалина Наталья Теплова заявила, что не владеет информацией о его здоровье

Врачи отказались давать прогнозы по состоянию народного артиста России Валерия Гаркалина, госпитализированного в больницу №40 в Коммунарке. Об этом сообщает «Пятый канал» со ссылкой на представителя актера Наталью Теплову.

«Понятия не имею, ничего вообще не знаю, не говорят вообще ничего (...) Ничего не говорят и не дают никаких прогнозов и комментариев. Я общаюсь все время, но ничего не говорят нам. Ждите и все. Ждем», — заявила женщина и добавила, что также общается с дочерью Гаркалина, которая также не владеет информацией о здоровье отца.

23 октября стало известно, что болеющего коронавирусом Валерия Гаркалина вновь ввели в кому. Знаменитости проводят переливание крови из-за начавшегося сепсиса. Кроме того, ему диагностировали тромбоз на фоне коронавируса.

Ранее также появилась информация о резком ухудшении состояния Гаркалина. По данным Telegram-канала Mash, медицинские работники отмечают постепенное снижение функций его легких — сатурация (показатель насыщения крови кислородом — прим. «Ленты.ру») упала до 40 процентов.

Артиста доставили в больницу №40 в Коммунарке 2 октября. У него был выявлен коронавирус. Состояние актера резко ухудшалось, позже он был переведен на аппарат искусственной вентиляции легких. Отмечалось, что болезнь у него развивалась на фоне хронических проблем с сердцем.