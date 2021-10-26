Состояние Гаркалина оценили как крайне тяжелое

Врачи оценили состояние госпитализированного с коронавирусом актера Валерия Гаркалина как крайне тяжелое. Об этом сообщает телеканал РЕН ТВ во вторник, 26 октября.

Отмечается, что организм артиста не может справиться с вызванными COVID-19 осложнениями из-за хронических заболеваний сердечно-сосудистой системы. Ситуацию осложняет атеросклероз сосудов, а также перенесенное шунтирование сердца до заражения коронавирусом.

23 октября стало известно, что Гаркалина ввели в кому. Его состояние оценивалось как критическое, артисту провели переливание крови из-за начавшегося сепсиса. О резком ухудшении состояния Гаркалина сообщалось ранее в тот же день.

Актера доставили в больницу №40 в Коммунарке 2 октября. У него был обнаружен коронавирус. Состояние артиста резко ухудшалось, позже он был переведен на аппарат искусственной вентиляции легких.