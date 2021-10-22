Гузеева рассказала о самочувствии после выписки из больницы

Актриса Лариса Гузеева: почти месяц отлежала в Коммунарке, мне еще не очень хорошо

Российская актриса, ведущая программы «Давай поженимся!» Лариса Гузеева рассказала, как себя чувствует после выписки из больницы №40 в Коммунарке, куда ее госпитализировали с коронавирусом. Подробности она раскрыла в эфире программы «Пусть говорят» на Первом канале.

«Мне сейчас тяжело, я первые сутки дома. Почти месяц отлежала в Коммунарке. Мне еще не очень хорошо», — поделилась телеведущая. По словам Гузеевой, ей еще предстоит некоторое время лечиться и восстанавливаться после болезни.

Актриса также обвинила в бесстыдстве людей, которые покупают себе фейковые справки о том, что они прошли вакцинацию от COVID-19. Также она раскритиковала всех, кто врет, что переболел. «Сами поставили диагноз, сами себя вылечили, сами себе придумали антитела. Вот этого я не понимаю», — возмутилась Гузеева.

Помимо этого, телеведущая назвала заблуждением мнение о том, что врачи помогают только звездам. «Все пишут гадости в соцсетях, что якобы только звездам помогают, и только звезды живы, а их родственники умерли. Это такая гадость и такая неправда!» — подчеркнула она.

О том, что Гузеева попала в больницу №40 в Коммунарке с коронавирусом, стало известно в конце сентября. У телеведущей подозревали коронавирус и начальное повреждение почек: за несколько дней до того, как попасть в больницу, она почувствовала себя плохо и сделала тест на COVID-19, который показал положительный результат. Позже дочь актрисы Ольга Бухарова заявила, что с ее матерью все в порядке.