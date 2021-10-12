Госпитализированная с коронавирусом Гузеева вышла на связь с подписчиками

Российская актриса и ведущая шоу «Давай поженимся!» на Первом канале Лариса Гузеева, госпитализированная в больницу №40 в Коммунарке, впервые вышла на связь с подписчиками после сообщений о том, что состояние ее здоровья ухудшилось. Артистка опубликовала несколько сторис в Instagram.

Гузеева выложила три небольших видео, на каждом из которых виден экран телевизора. Ведущая смотрела советский мультфильм «Котенок по имени Гав».

8 октября сообщалось, что Гузеевой, госпитализированной с коронавирусом, стало хуже. Отмечалось, что у телеведущей было поражено 60-65 процентов легких. За несколько дней до этого стало известно, что у артистки наблюдаются проблемы с дыханием и повреждены почки.

29 сентября ведущая вышла на связь с подписчиками и подтвердила, что заразилась коронавирусом. Она также попросила не звонить ей и ее семье.

Гузееву доставили в больницу в Коммунарке в конце сентября. У нее подозревали коронавирус и начальное повреждение почек: за несколько дней до госпитализации она почувствовала себя плохо и сделала тест на COVID-19, который дал положительный результат.

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