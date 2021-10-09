Стали известны подробности о состоянии здоровья Ларисы Гузеевой

Состояние здоровья российской актрисы и ведущей шоу «Давай поженимся!» на Первом канале Ларисы Гузеевой, ранее госпитализированной в больницу №40 в Коммунарке, стабилизировалось. Об этом сообщает «Комсомольская правда» со ссылкой на собственные источники.

Изданию стало известно, что Гузеева все время находилась в терапевтическом отделении — актрису не переводили в реанимацию. Телеведущая жалуется на проблемы с дыханием и одышку, так как ее правое легкое поражено на 60 процентов, а левое — на 50 процентов.

Ранее в октябре сообщалось об ухудшении состояния госпитализированной Гузеевой. Отмечалось, что у телеведущей поражено 60-65 процентов легких.

В конце сентября Гузееву доставили в больницу №40 в Коммунарке. Тогда у нее подозревали COVID-19 и начальное повреждение почек: за несколько дней до госпитализации она почувствовала себя плохо и сделала тест на коронавирус, который дал положительный результат. Однако информацию об этом опровергли. Позднее дочь телеведущей Ольга Бухарова заявила, что у матери все в порядке.