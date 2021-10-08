Стало известно об ухудшении состояния госпитализированной Гузеевой

Российской актрисе, ведущей шоу «Давай поженимся!» на Первом канале Ларисе Гузеевой, ранее госпитализированной в больницу №40 в Коммунарке, стало хуже. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.

Отмечается, что у телеведущей поражено 60-65 процентов легких. Гузеевой рекомендовали дыхательную гимнастику, наблюдение и контроль лабораторных показателей. «Если сатурация опустится ниже 95, то ведущей проведут лечение кислородом», — говорится в сообщении.

Ранее стало известно о том, что у ведущей Первого канала наблюдаются проблемы с дыханием, а также о том, что у нее повреждены почки. Сообщалось, что Гузеева постоянно находится в кислородной маске.

В окружении телеведущей предположили, что она могла подорвать здоровье из-за диеты, которой она придерживалась для съемок в полнометражном фильме. Известный стилист Сергей Зверев, выступая в эфире канала ТНТ, отметил, что телевизионная деятельность «буквально выжала у нее все соки».

В конце сентября Гузееву доставили в больницу №40 в Коммунарке. Тогда у нее подозревали COVID-19 и начальное повреждение почек: за несколько дней до госпитализации она почувствовала себя плохо и сделала тест на коронавирус, который дал положительный результат. Однако информацию об этом опровергли. Позднее дочь телеведущей Ольга Бухарова заявила, что у матери все в порядке.