Гарик Харламов обратился к госпитализированной Гузеевой

Комик Гарик Харламов пожелал Гузеевой, попавшей в больницу с коронавирусом, сил и здоровья

Резидент Comedy Club Гарик Харламов обратился к ведущей шоу «Давай поженимся!» Ларисе Гузеевой, которая попала в больницу после заражения коронавирусом. Его пост доступен на личной странице в Instagram.

Харламов начал с того, что его сообщение может показаться подписчикам насмешкой над актрисой, так как он неоднократно публиковал посты, в которых иронизировал над программой «Давай поженимся!» и ее ведущими. Несмотря на это, комик решил выразить слова поддержки госпитализированной Гузеевой.

«Искренне хочу поддержать ее (Гузееву — прим. "Ленты.ру") в борьбе с этим недугом, который накрыл весь мир. Лариса, желаю вам сил», — написал юморист. Он добавил, что сам переболел COVID-19 и пожелал Гузеевой здоровья.

Ранее комик регулярно высмеивал передачу «Давай поженимся!». Он неоднократно публиковал спорные отрывки шоу на своей странице в Instagram, а также пародировал программу. Однажды Гузеева призналась, что Харламов «просто задолбал» ее шутками про шоу.

О госпитализации Гузеевой стало известно 27 сентября. Сообщалось, что у нее подозревают COVID-19 и начальное повреждение почек. Позже дочь актрисы — Ольга Бухарова — заявила, что с артисткой все в порядке.

