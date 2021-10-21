Соведущая Гузеевой рассказала о переживаниях из-за ее болезни

Ведущая программы «Давай поженимся!» на Первом канале Роза Сябитова рассказала о переживаниях из-за состояния здоровья ее коллеги по шоу Ларисы Гузеевой, госпитализированной с коронавирусом в больницу №40 в Коммунарке. Подробности она раскрыла в интервью изданию Sobesednik.ru.

По словам Сябитовой, последние новости о состоянии Гузеевой она узнает из ее Instagram-аккаунта. «Да, мы работаем вместе уже 15 лет, но все наше общение проходит в основном на съемочной площадке, могу и СМС написать, но точно не названивать, да и Лариса редко на звонки отвечает», — уточнила она.

Телеведущая призналась, что сильно переживала за коллегу, так как за время работы в программе они успели стать друг другу родными. Также Сябитова отметила, что все члены команды «Давай поженимся!» сильно испугались, когда узнали о болезни Гузеевой. «Дело в том, что не так давно от коронавируса скончался оператор, который работал на нашей программе, — это страшное горе для нашего коллектива, а тут заболевает Лариса — это трагедия», — объяснила она.

Гузеева попала в больницу №40 в Коммунарке в конце сентября. У телеведущей подозревали коронавирус и начальное повреждение почек: за несколько дней до того, как попасть в больницу, она почувствовала себя плохо и сделала тест на COVID-19, который показал положительный результат. Спустя несколько недель она опубликовала пост, в котором поблагодарила медиков.