Ведущая «Давай поженимся!» раскрыла судьбу проекта в отсутствие Гузеевой

Ведущая программы «Давай поженимся!» на Первом канале Роза Сябитова рассказала о судьбе шоу в отсутствие ее соведущей Ларисы Гузеевой, которая была госпитализирована с коронавирусом в конце сентября. Как сообщила Сябитова «Телепрограмме», команда проекта находится в ожидании.

По словам телеведущей, сейчас все ждут выздоровления Гузеевой. Именно поэтому сваха не смогла раскрыть дату возобновления съемок. «К сожалению, я не имею возможности говорить про съемки. Я сама пока не в курсе. Мы ждем отмашки. Ждем, когда Лариса выздоровеет и все будет хорошо. Просто ждем. У нас состояние ожидания», — сказала она.

Ранее в пятницу, 15 октября, Гузеева обратилась к подписчикам в Instagram. Артистка, которая провела в больнице в Коммунарке три недели, рассказала, что продолжает лечение.

8 октября сообщалось, что Гузеевой стало хуже. Отмечалось, что у телеведущей было поражено 60-65 процентов легких. Телеведущую госпитализировали в конце сентября. У нее подозревали коронавирус и начальное повреждение почек: за несколько дней до того, как попасть в медучреждение, она почувствовала себя плохо и сделала тест на COVID-19, он дал положительный результат.

Программа «Давай поженимся!» выходит на Первом канале с 28 июля 2008 года. Герой или героиня программы поочередно встречается с тремя потенциальными партнерами. В конце программы нужно выбрать человека, с кем отношения продолжатся за пределами студии. Долгое время Гузеева и Сябитова вели программу вместе с телеведущей и астрологом Василисой Володиной. Однако в прошлом году стало известно, что последняя покинула проект из-за невозможности вести программу удаленно во время пандемии коронавируса.

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