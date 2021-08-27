Ведущая Первого канала дала совет желающим удачно выйти замуж россиянкам

Ведущая программы «Давай поженимся!» на Первом канале Роза Сябитова дала совет россиянкам, которые хотят наладить личную жизнь. Сваха порекомендовала женщинам, желающим удачно выйти замуж, читать детские сказки, так как в них заложена мировая мудрость, передает «Общественная служба новостей».

Телеведущая отметила, что люди привыкают к сказкам и не видят, какие психологические приемы в них содержатся. По мнению Сябитовой, сказку «Золушка» можно читать как пособие «Как удачно выйти замуж». «Золушка-то не дура была и вовсе не простолюдинка. Ей повезло с умнейшей крестной феей, которая, ко всему прочему, обладала психологическим образованием», — объяснила она.

Сябитова заявила, что Золушка тщательно следовала инструкциям крестной, благодаря чему смогла завоевать сердце принца. Как подчеркнула сваха, даже потеря туфельки Золушкой оказалась грамотно продуманным феей психологическим ходом. По словам телеведущей, замужество с принцем стало достойным вознаграждением для героини.

Ранее ведущая шоу «Давай поженимся!» раскрыла «самую важную заповедь счастливой семьи». Сябитова отметила, что, по ее мнению, главными в жизни женщины должны быть дом и обязанности, связанные с ними.