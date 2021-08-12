Ведущая Первого канала поделилась секретами счастливых семей

Ведущая программы «Давай поженимся!» на Первом канале Роза Сябитова перечислила несколько правил, которым, по ее мнению, следуют в счастливых семьях. Своими секретами она поделилась в Instagram.

Сваха заявила, что обнаружила эти правила, изучая примеры удачных браков. По словам Сябитовой, следовать им необходимо постоянно.

«Умный муж умеет расставлять приоритеты, работа важна, но жена важнее. Он должен постоянно благодарить ее за то, что она его жена», — назвала она первое правило. Вторым стало утверждение о том, что «жена должна ощущать и знать, что она важна для мужа».

Ведущая Первого канала также заявила, что для хорошей жены главным в жизни является дом и все, что с ним связано. В то же время мужская забота, внимание и доброта должны быть для нее важнее материального обеспечения. При этом мужу необходимо «не только любить свою жену, но научиться любить то, что любит она».

«Смотрите, как все просто. Но чтобы быть счастливым в семейной жизни нужно эти правила выполнять постоянно, а вот это уже требует усилий. Но это стоит того», — заключила телесваха.

Ранее Сябитова рассказала, почему женщины сталкиваются с неудачами в онлайн-знакомствах. По ее словам, они часто проявляют излишнюю настойчивость, что отпугивает мужчин.