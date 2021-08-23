Ведущая Первого канала раскрыла главный секрет счастливой семьи

Ведущая шоу «Давай поженимся!» на Первом канале Роза Сябитова вспомнила советы своей бабушки, а также раскрыла «самую важную заповедь счастливой семьи». Своим секретом, полученным от близкой родственницы, она поделилась в интервью для РИА Новости.

«Заслуга моей бабушки в том, что она передала мне самую важную заповедь счастливой семьи — стать хорошей женой», — заявила Сябитова.

По мнению свахи, главными в жизни женщины должны стать дом и обязанности, связанные с ним. В частности, ведущая Первого канала заявила, что хорошая жена должна вкусно и сытно кормить мужа. Сябитова отметила, что бабушка регулярно говорила о необходимости делать это. Телеведущая также добавила, что передала полученные знания своей дочери.

Ранее Сябитова перечислила несколько правил, которым, по ее мнению, следуют в счастливых семьях. Она заявила, что обнаружила эти правила, изучая примеры удачных браков.