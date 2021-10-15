Гузеева обратилась к подписчикам спустя три недели в Коммунарке

Российская актриса и ведущая шоу «Давай поженимся!» на Первом канале Лариса Гузеева, госпитализированная в больницу №40 в Коммунарке, обратилась к подписчикам в Instagram спустя три недели, проведенные в медучреждении. Артистка рассказала, что по-прежнему продолжает там лечение.

Телеведущая опубликовала ролик, в котором она с выражением читала строки из песни «Если с другом вышел в путь». «Что мне снег, что мне зной, что мне дождик проливной, когда мои друзья со мной», — продекламировала Гузеева.

«Я была счастлива и не знала об этом. Берегите себя! Ни к чему не призываю — вы и так знаете, как жить! Спасибо за поддержку и любовь! Ваша доброта бесконечна! Прекрасные мои друзья», — подписала ведущая пост.

12 октября Гузеева впервые вышла на связь с подписчиками после сообщений о том, что состояние ее здоровья ухудшилось. Ведущая опубликовала несколько сторис в Instagram. За несколько дней до этого сообщалось, что Гузеевой, госпитализированной с коронавирусом, стало хуже. Отмечалось, что у телеведущей было поражено 60-65 процентов легких.

Гузееву госпитализировали в конце сентября. У нее подозревали коронавирус и начальное повреждение почек: за несколько дней до того, как попасть в больницу, она почувствовала себя плохо и сделала тест на COVID-19, который дал положительный результат.