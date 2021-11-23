Лавров рассказал о взаимном признании Россией и Венгрией ковид-сертификатов

Россия будет поддерживать взаимное признание ковид-сертификатов с другими странами вместо того, чтобы полагаться на одобрение вакцин. Об этом заявил глава МИД России Сергей Лавров, передает РИА Новости.

Дипломат рассказал, что Венгрия уже приняла решение о признании, и на подходе у Москвы еще целый ряд государств. «[Уже началось] движение в пользу того... чтобы, не дожидаясь завершения всех бюрократических... легалистских процедур, поддерживать... взаимное признание не вакцин, а сертификатов о вакцинировании — это работает», — отметил Лавров.

Ранее президент России Владимир Путин в ходе саммита Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества (АТЭС) призвал к максимально быстрому взаимному признанию ковид-сертификатов в мире. Российский лидер также отметил, что ускорить этот процесс могла бы Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ).