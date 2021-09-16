В Казахстане ликвидировали цех по производству липовых российских меддокументов

В Казахстанском Петропавловске Комитет национальной безопасности пресек деятельность подпольного цеха по производству документов, требуемых для въезда на территорию России во время пандемии коронавируса. Об это сообщает «Интерфакс» со ссылкой на пресс-службу ведомства.

Организовали канал нелегальной миграции сами жители Петропавловска. Сообщается, что они развернули в квартире лабораторию по производству целого ряда поддельных документов. В ходе обыска были обнаружены липовые заключения врачебно-консультационной комиссии территориальной амбулаторно-поликлинической организации для подтверждения диагноза и срочности лечения; письма-приглашения от зарубежных медицинских организаций на лечение.

Также были изъяты печати медицинских организаций России и Казахстана, справки о ПЦР-тестах клинико-диагностической лаборатории и поликлиник области, денежные средства и другое.

Эти документы, позволяющие беспрепятственно пересекать государственную границу с Россией в период карантинных ограничений, злоумышленники предоставляли гражданам Казахстана за вознаграждение. Сумма, которую требовали организаторы цеха, не уточняется.

Сейчас спецслужбы республики проводят досудебное расследование по незаконной миграции путем предоставления поддельных документов группой лиц по предварительному сговору.

Ранее стало известно, что в Хабаровске полицейские задержали 28-летнего россиянина, предлагавшего всем желающим приобрести фальшивые сертификаты о вакцинации против COVID-19. Он переписывался с покупателями в мессенджере и располагал «закладки» с фейковыми сертификатами о вакцинации. Также он предлагал клиентам фальшивые справки о наличии антител и отрицательные тесты на коронавирус.

