Россиянам с поддельным сертификатом назвали способ «легализовать» прививку

Врач-инфекционист Илья Акинфиев назвал россиянам с поддельным сертификатом о вакцинации от коронавируса назвали способ «легализовать» прививку. Его слова в среду, 24 ноября, приводит URA.RU в своем Telegram-канале.

По его словам, тем, кто купил поддельный QR-код, придется признаться в приобретении подделки, чтобы вакцинироваться по-настоящему. В таком случае запись о не состоявшейся на самом деле прививке будет удалена и появится возможность поставить вакцину. В противном случае система не разрешит пройти повторную вакцинацию ранее, чем через шесть месяцев.

«Это единая база, и врач видит, что человек уже поставил прививку... Если же человек скажет, что купил сертификат, то ему нужно будет написать заявление на имя главного врача больницы», — объяснил Акинфиев.

23 ноября глава Минздрава Михаил Мурашко сообщил, что средний темп вакцинации от COVID-19 на сегодняшний день в России составляет более 500 тысяч человек в сутки. За прошедшую неделю в стране привились 3 163 000 человек.