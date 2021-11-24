Голикова раскрыла долю умерших в течение полугода после COVID-19 россиян

Вице-премьер Голикова: более 2% переболевших COVID-19 умирают в течение полугода

Более двух процентов россиян, которые переболели COVID-19, умирают в течение полугода. Об этом заявила вице-премьер Татьяна Голикова в эфире телеканала Россия 24, трансляция которого доступна на YouTube.

«Общая летальность среди наблюдаемых в регистре в течение шести месяцев после выздоровления составила 2,1 процента», — сказала вице-премьер.

Она также отметила, что летальность в течение шести месяцев после COVID-19 среди пациентов, имеющих сердечно-сосудистые заболевания, составила 4,4 процента.