Кремль прокомментировал ревакцинацию Путина

Песков заявил, что снижения активности в работе Путина после ревакцинации нет

Ревакцинация президента России Владимира Путина не снимает принятия особых мер предосторожности на фоне пандемии коронавируса, однако никакого снижения активности в работе главы государства нет. Об этом заявил представитель Кремля Дмитрий Песков, передает «Интерфакс».

«Это глава государства, и, несмотря на ревакцинацию, все равно на фоне продолжающейся пандемии нужно, конечно же, предпринимать особые меры предосторожности, что специалисты и делают для обеспечения безопасности и здоровья президента. Но еще раз повторяю, что по мере необходимости, безусловно, и командировки осуществляются, и контакты — и международные, и внутренние. В этом плане никакого сокращения активности нет», — прокомментировал пресс-секретарь главы государства.

В воскресенье, 21 ноября, Путин сообщил, что ревакцинировался от коронавируса отечественной вакциной «Спутник Лайт». По его словам, после сделанной повторной прививки он чувствует себя хорошо. Глава государства также вызвался добровольцем для участия в эксперименте по применению назальной вакцины от SARS-CoV-2.

Полную вакцинацию от коронавируса российским препаратом «Спутник V» Путин прошел в июне текущего года.