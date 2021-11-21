Путин сделал повторную прививку «Спутником Лайт»

Президент России Владимир Путин сообщил, что ревакцинировался от коронавируса отечественной вакциной «Спутник Лайт». Об этом он рассказал на встрече с замдиректора центра эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Денисом Логуновым, передает ТАСС.

Сегодня вот по вашей рекомендации и рекомендации ваших коллег я сделал себе еще одну прививку — «Спутником Лайт». Это называется ревакцинация Владимир Путин президент России

Глава государства рассказал, что после сделанной повторной прививки чувствует себя хорошо. «Что касается безболезненности, то два часа назад мне сделали, я ничего не чувствую. Нормальное состояние, все нормально», — отметил Путин.

Как пояснил Логунов, Путину вкололи «Спутник Лайт», — по сути, первый компонент препарата. Это связано с тем, что в рамках научных исследований специалисты определили, что более чем в 80 процентах случаев при бустирующей иммунизации достаточно только одного введения. «То есть не нужно практически никогда вводить еще и второй компонент», — сказал замдиректора центра.

По словам Логунова, существуют случаи, когда есть иммуносупрессия, заболевания, связанные со снижением иммунитета. В таком случае при вакцинации необходимо ввести полный курс «Спутника V».

Однако, если для этого нет показаний, достаточно сделать прививку «Спутником Лайт». Логунов также заявил президенту, что объем дозы при первом уколе и при ревакцинации одинаковый.

Кроме того, Путин вызвался добровольцем для участия в эксперименте по применению назальной вакцины от SARS-CoV-2. Для этого президенту сперва необходимо подписать согласие. «Договорились, обязательно подпишу. Прямо сегодня можно это сделать», — сказал российский лидер.

Вакцинированные «Спутником V»

В ходе встречи с Логуновым Путин также сообщил, что в России вакциной от коронавируса «Спутник V» привились 50 миллионов человек.

При этом в мире российский препарат от COVID-19 получили уже 120 миллионов человек, заявил российский президент. Путин подчеркнул, что «это большой материал для анализа» эффективности «Спутника V».

50 миллионов жителей России привились вакциной от коронавируса «Спутник V»

Эффективность «Спутника V» и «Спутника Лайт»

Ранее в ноябре авторитетный медицинский журнал The Lancet опубликовал статью Центра имени Гамалеи о высокой эффективности «Спутника Лайт», сообщили в Российском фонде прямых инвестиций (РФПИ).

РФПИ объявляет о новой публикации Центра имени Гамалеи в The Lancet, одном из самых уважаемых медицинских журналов мира, в которой указано, что вакцина «Спутник Лайт» демонстрирует высокий профиль безопасности и вызывает сильный гуморальный и клеточный иммунный ответ Российский фонд прямых инвестиций

Также в ноябре официальный представитель Кремля Дмитрий Песков заявлял, что показатели эффективности российских вакцин от коронавируса «Спутник V» и «Спутник Лайт» выше, чем у многих зарубежных вакцин.

Песков объяснил, что у двух отечественных препаратов разные показатели эффективности среди разных возрастных категорий. Он подчеркнул, что при этом они остаются эффективнее зарубежных вакцин.