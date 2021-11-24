Кремль призвал не превращать работу с антиваксерами в «атаку на ведьм»

Пресс-секретарь Песков: работу с антипрививочниками не стоит превращать в «атаку на ведьм»

Работу с противниками вакцинации от коронавируса в России не следует превращать в «атаку на ведьм». К этому призвал официальный представитель Кремля Дмитрий Песков, передает ТАСС.

Пресс-секретарь президента отметил, что при работе с антиваксерами необходимо использовать спокойный и сбалансированный подход. «Здесь, конечно, нужен очень такой трезвый, сбалансированный подход», — подчеркнул Песков.

Таким образом он прокомментировал инициативу Росздравнадзора, который ранее поручил своим региональным подразделениям направлять в следственные органы и прокуратуру данные людей, распространяющих ложную информацию о вакцинации. По его словам, необходимо разделять призыв к чему-либо и высказывание аргументированной точки зрения.

Ранее «Известия» сообщили, что с 1 ноября Росздравнадзор начал передавать сведения о тех, кто агитирует против вакцинации от коронавируса, в Следственный комитет. Отмечалось, что с начала месяца по всей России в правоохранительные органы передали 37 материалов с информацией об антиваксерах.