Российских антипрививочников задумали отправить за решетку

Росздравнадзор с 1 ноября собирает сведения о тех, кто агитирует против вакцинации от коронавируса. Информацию передают в Следственный комитет (СК). Об этом сообщает газета «Известия».

Сообщается, что аппарат ведомства поручил представительствам в субъектах искать данные о противниках вакцинации в соцсетях и СМИ. С начала месяца в СК и прокуратуру по всей России передали 37 материалов. Наибольшее количество антиваксеров было обнаружено в Карелии (18 материалов), в Ростовской (восемь материалов) и Волгоградской (пять материалов) областях.

Особое внимание уделяется медработникам. Наказывать за такую агитацию могут по статье 207.1 и 207.2 УК РФ о распространении ложной информации, которая представляет угрозу жизни и здоровью граждан. Противникам прививок грозит штраф до миллиона рублей и до трех лет лишения свободы. В случае смерти человека из-за ложной информации предусмотрен штраф до двух миллионов рублей или до пяти лет колонии.

Ранее глава Центра имени Гамалеи Александр Гинцбург предупредил, что у россиян, которые вместо прививки от COVID-19 покупают сертификаты, могут развиваться новые штаммы коронавируса. По словам ученого, антиваксеры «являются рассадником новых штаммов и ставят под угрозу жизни своих близких, детей, старших». Он отметил, что покупающие сертификаты люди не только тратят деньги, но и подвергают себя смертельной опасности.