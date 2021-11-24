Главврачи ковид-больниц позвали антиваксеров на экскурсии в реанимации и морги

Главные врачи крупных «ковидных» больниц России в открытом письме к ряду известных отечественных личностей, критиковавших введение вакцинации и ограничительных мер для борьбы с пандемией, пригласили их на «экскурсию» в красные зоны больниц, где лежат пациенты с COVID-19. Об этом пишет ТАСС.

Авторами письма выступили 11 медиков, среди которых главврач больницы в Коммунарке Денис Проценко, главврач Московской городской клинической больницы № 52 Марьяна Лысенко, главный врач городской клинической больницы № 15 Валерий Вечорко, главврач ГКБ № 67 Андрей Шкода. А также главврач Клинической инфекционной больницы имени С. П. Боткина в Санкт-Петербурге Денис Гусев, главврачи из Самары, Сочи, Краснодара и Ханты-Мансийска.

Адресовано послание конкретным людям. Это лидеры КПРФ и «Справедливой России» Геннадий Зюганов и Сергей Миронов, вице-спикер Госдумы Петр Толстой, политолог Сергей Кургинян, актриса Мария Шукшина, певица Наталья Ветлицкая, телеведущий Оскар Кучера, музыкант Константин Кинчев, певец и композитор Юрий Лоза.

Медики отметили, что им известна позиция адресатов относительно вакцинации от COVID-19. «Однако, учитывая сколько людей вас читают, слушают и прислушиваются, мы найдем время для того, чтобы провести вас по красным зонам, реанимациям и патологоанатомическим отделениям наших больниц», — подчеркнули врачи.

Авторы письма выразили надежду, что после такой «экскурсии» адресаты изменят свою позицию в отношении вакцинации и «меньше людей будет умирать».

Ранее стало известно, что Росздравнадзор выявил 37 антипрививочников, призывающих отказаться от вакцинации против коронавируса. Им может грозить уголовная ответственность. по статье 207.1 («Распространение заведомо ложных сведений об обстоятельствах, представляющих угрозу для жизни и безопасности граждан») и 207.2 Уголовного кодекса России («Передача заведомо ложной общественно значимой информации, повлекшее тяжкие последствия»).