Российских антиваксеров задумали отправить за решетку

Росздравнадзор выявил 37 антипрививочников, призывающих отказаться от вакцинации против коронавируса. Им может грозить уголовная ответственность. Об этом сообщает газета «Известия».

«Сдай» антиваксера

О том, что Росздравнадзор начал собирать сведения о тех, кто агитирует против вакцинации от коронавируса, стало известно 1 ноября после того как постановление о начале такой процедуры подписала глава надзорного ведомства Алла Самойлова. В документе специалисты призвали представительствам в субъектах искать данные о противниках вакцинации в соцсетях и СМИ.

С начала месяца в Следственный комитет и прокуратуру по всей России передали 37 материалов. Наибольшее количество антиваксеров было обнаружено в Карелии (18 материалов), в Ростовской (восемь материалов) и Волгоградской (пять материалов) областях.

Уголовная ответственность

Особое внимание уделяется антиваксерам-медработникам. Глава Минздрава России Михаил Мурашко призвал привлекать врачей-антиваксеров, отговаривающих россиян от вакцинации против коронавируса, к уголовной ответственности. Он считает, что статьи могут быть применены к тем медикам, которые сами создают угрозу — заразившись самостоятельно, рискует передать заболевание другим людям.

Не надо быть сегодня пророком, мы же видим, когда медицинские работники-антиваксеры заболели Михаил Мурашко министр здравоохранения России

Наказывать за такую агитацию могут по статье 207.1 («Распространение заведомо ложных сведений об обстоятельствах, представляющих угрозу для жизни и безопасности граждан») и 207.2 Уголовного кодекса России («Передача заведомо ложной общественно значимой информации, повлекшее тяжкие последствия»).

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Кроме того, противникам прививок грозит штраф до миллиона рублей и до трех лет лишения свободы. В случае смерти человека из-за ложной информации предусмотрен штраф до двух миллионов рублей или до пяти лет колонии.

Сенатор, кандидат медицинских наук Александр Башкин и вовсе предложил пожизненно лишать медицинских дипломов врачей-антипрививочников. Он уверен, что медик, который отговаривает пациентов от прививок, не имеет должного образования, медицинских познаний и практики.

С такой позицией согласился глава Центра имени Гамалеи Александр Гинцбург. По его словам, такие врачи «губят, то есть убивают людей», неправомерно пользуясь своим положением.

Мнения и последствия

Почетный адвокат России Леонид Ольшанский поддержал идею Росздравнадзора сообщать об антипрививочниках следователям и в прокуратуру. По его словам, возбудить уголовное дело в такой ситуации не получится, но принять определенные меры можно, поскольку подстрекательство к подделке документов наказуемо — к примеру, нарушитель может получить предписание или предостережение.

Наносят ли вред антипрививочники? Наносят. Прокуратура может принять меры в случае подстрекательства: делать не надо, купи "липу". (...) В прокуратуре специалисты с юридическим образованием. Давайте сообщать им, и пусть те решаю Леонид Ольшанский почетный адвокат России

Инфекционист Евгений Тимаков объяснил разницу между антипрививочниками и теми, кто не хочет вакцинироваться от COVID-19. По его мнению, первые выступают против подобных препаратов в принципе, а вторые — сомневаются, потому что не владеют достоверной научной информацией. Врач добавил: чтобы люди решились на прививку, им необходимо дать полноценную информацию на основе научных данных и статистики.

В свою очередь, психиатр Александр Федорович пояснил, что существуют три типа антипрививочников. Тревожно-мнительный. Такой человек может сомневаться в происходящем, видеть заговоры, бояться чипирования и тотальной слежки. Как правило, это абсолютный противник прививок. Второй тип — люди, не доверяющие власти, чиновникам и системе здравоохранения. Они считают, что «вакцинация — это политика, экономика, что угодно, но не медицина». Третий тип людей склонен к рациональному мышлению. Они прислушиваются к мнению экспертов и специалистов высокого уровня и делает свой выбор, исходя из аргументов.

