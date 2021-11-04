Российский юрист поддержал идею «сдавать» антипрививочников прокуратуре

Почетный адвокат России Леонид Ольшанский поддержал идею Росздравнадзора сообщать об антипрививочниках следователям и в прокуратуру. Об этом в четверг, 4 ноября, пишет «Говорит Москва» в Telegram-канале.

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В беседе с радиостанцией юрист назвал такую инициативу «сдавать» противников вакцинации от коронавируса «правильной мыслью». По его словам, возбудить уголовное дело в такой ситуации не получится, но принять определенные меры можно, поскольку подстрекательство к подделке документов наказуемо.

«Наносят ли вред антипрививочники? Наносят. Прокуратура может принять меры в случае подстрекательства: делать не надо, купи "липу". (...) В прокуратуре специалисты с юридическим образованием. Давайте сообщать им, и пусть те решают», — заявил Ольшанский.

Адвокат считает, что за такое нарушение могут дать предписание или предостережение.

3 ноября стало известно, что региональные отделения Росздравнадзора получили предписание сообщать в Следственный комитет (СК) и прокуратуру сведения о гражданах, участвующих в антипрививочной кампании. Документ, датированный 1 ноября, подписала глава Росздравнадзора Алла Самойлова.