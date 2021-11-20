В Госдуме оценили идею лишать дипломов врачей-антипрививочников

Идею, согласно которой врачей, отговаривающих россиян от прививки от COVID-19, надо лишать медицинских дипломов, можно назвать провокационной. Таким образом оценил предложение об антипрививочниках заместитель председателя комитета Госдумы по охране здоровья Алексей Куринный. Его слова передает радиостанция «Говорит Москва».

Он также отметил, что в России пока еще не разработали процедуру лишения врача лицензии. Подобная инициатива, по его мнению, может только дестабилизировать настроения в обществе касательно вакцинации и борьбы с инфекцией.

«Я расцениваю такое заявление как провокационное, прежде всего», — заявил Куринный. Он предположил, что подобные «выражения» вбрасываются в информационное пространство специально, чтобы получать обратную связь из общества. По словам заместителя председателя комитета Госдумы по охране здоровья, мнение россиян и всего медицинского сообщества должно быть негативным.

Ранее сенатор, кандидат медицинских наук Александр Башкин предложил пожизненно лишать медицинских дипломов врачей-антипрививочников. Он уверен, что медик, который отговаривает пациентов от прививок, не имеет должного образования, медицинских познаний и практики. По этой причине, уточнил сенатор, таких врачам не стоит работать.