Доктор Мясников высказался о принудительной вакцинации в России

Врач и телеведущий Александр Мясников высказался об идее ввести в России принудительную вакцинацию от коронавируса. В разговоре с заместителем председателя Госдумы по развитию гражданского общества, вопросам общественных и религиозных объединений Ольгой Амельченковой он назвал эту меру запоздалой, передает KP.RU.

По мнению доктора, если бы в стране ранее ввели принудительную вакцинацию, то это помогло бы спасти несколько тысяч человек. «Эта мера сильно запоздала. Идет волна, 40 тысяч заболевших в день. <...> Если бы мы предприняли эту меру летом, то не потеряли бы 30 тысяч человек. Это цена нашего промедления», — заявил Мясников.

Телеведущий отметил, что сегодня в России наблюдается всплеск вакцинации, но на нынешнюю ситуацию это не повлияет, потому что, как уточнил Мясников, от первой прививки до появления иммунной защиты должно пройти полтора-два месяца. Врач подчеркнул, что важно не снижать темп вакцинации, так как новая волна COVID-19 ожидается в марте следующего года.

«Если мы не хотим по тысяче людей в день терять весной, мы должны довести все до конца», — сказал он.

Ранее Мясников обратился к боящимся вакцинации от коронавируса россиянам. Он заявил, что когда речь идет о личной безопасности, страх нелогичен. Доктор также посоветовал гражданам «включить мозг» и не слушать «антипрививочников, провокаторов и истериков».