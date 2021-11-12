Доктор Мясников въехал в студию на белом коне

Врач Александр Мясников въехал в студию программы «О самом главном» на белом коне

Врач и телеведущий Александр Мясников появился в студии программы «О самом главном» на белом коне. Выпуск доступен на YouTube.

«Доброе утро, говорит и показывает доктор Мясников. Нет, я не сошел с ума, но вы же хотели принца на белом коне!» — обратился к зрителям телеведущий.

Мясников признался, что «всю жизнь мечтал на белом коне куда-нибудь въехать». «Поговорим о счастье, о принцах, об исполнении желаний. Оставайтесь с нами. Будет очень интересно», — добавил он.

Ранее в эфире передачи «О самом главном» телеведущий предупредил россиян о «парадоксальной» причине зубной боли. По словам Мясникова, в некоторых случаях прием препаратов, которые назначаются для лечения остеопороза, может вызвать некроз верхнечелюстного сустава.

До этого специалист развеял распространенный миф о том, что употребление чеснока в пищу снижает уровень холестерина. Как подчеркнул Мясников, это утверждение не было научно доказано.