Врачи разошлись во мнениях о лишении коллег-антипрививочников дипломов

Врачи разошлись во мнениях в разговоре с «Лентой.ру» относительно идеи о лишении их коллег-антипрививочников дипломов. Ранее сенатор Совета Федерации Александр Башкин заявил РИА Новости, что врачей, отговаривающих россиян от прививки от COVID-19, необходимо лишать медицинских дипломов как профнепригодных.

Врач-терапевт, иммунолог Ирина Ярцева сочла инициативу абсурдной. «Кто докажет, что врач антипрививочник? Это будет какая-то фиксация на видео? Например, ко мне приходит пациент и говорит: "Я не хочу делать прививку". Я максимально стараюсь разъяснить какие-то его опасения, рассказать, почему не надо бояться, но я не могу давить на человека и заставлять его. Я считаюсь антипрививочником?» — рассказала она.

Ярцева также отметила, что может понять опасения врачей, которые не доверяют вакцине: «Нас всю жизнь учили доказательной медицине. Чтобы выйти на рынок, препарат должен пройти ряд клинических исследований, несколько лет наблюдаться, но что сейчас творится? Мы работаем в очаге, а в очаге это всегда экстренно, никаких данных нет. И, несмотря на попытки вакцинировать население, все равно высокая заболеваемость, поэтому, конечно, огромное недоверие со стороны всех есть».

По мнению врача, лишать диплома в данном случае незаконно, гораздо продуктивнее со стороны государства было бы выделить бюджет на просветительскую работу, чтобы снизить боязнь перед вакцинацией и научить народ осознанно относиться к своему здоровью.

Врач-терапевт, кардиолог Ярослав Ашихмин, напротив, счел инициативу правильной: «Если врач агитирует против вакцинации, он просто переходит на сторону зла и перестает быть врачом. Я бы только говорил о лишении сертификата, а не диплома. Было бы благородно, с точки зрения этих людей, если бы они сами его сдали и пошли бы, например, подметать улицы. От них тогда пользы будет намного больше, потому что сегодня всем нужно привиться, и мы с вами хорошо понимаем, что другого варианта просто нет».

Ашихмин также рассказал, что, помимо лишения лицензии, ввел бы для врачей-антипрививочников финансовую или даже административную ответственность: «Неплохо было бы денег вернуть за обучение государству, которое потратило на тебя, часть ковидных выплат, например. Должна быть ответственность такой же жесткой, как в случае с экстремизмом, я считаю, если ты призываешь не вакцинироваться».

Несмотря на разную точку зрения, оба медика сошлись во мнении, что вакцинация носит рекомендательный характер и человек сам вправе решать, прививаться ему или нет.

