Гинцбург согласился с идеей лишать дипломов врачей-антипрививочников

Глава Центра имени Гамалеи Александр Гинцбург поддержал идею лишать дипломов врачей, отговаривающих россиян от вакцинации против коронавируса. Об этом он рассказал РИА Новости.

По его словам, такие врачи «губят, то есть убивают людей», неправомерно пользуясь своим положением.

Ранее сенатор, кандидат медицинских наук Александр Башкин предложил пожизненно лишать медицинских дипломов врачей-антипрививочников. Он указал, что медик, который выступает против прививок, не получил должного образования, медицинских познаний и практики, поэтому таких врачей не следует допускать к работе, которая связана с вирусологией и вакцинацией.

После этого врач-терапевт, иммунолог Ирина Ярцева сочла инициативу законотворца абсурдной. В частности, она отметила невозможность доказать антипрививочные настроения врача. К тому же, добавила она, врач не может заставить привиться отказывающегося человека.