Юрист оценил возможность уголовного преследования противников вакцинации

Уголовное преследование противников вакцинации от коронавируса в России ввести не смогут. Так в беседе с «Лентой.ру» оценил возможность узаконивания подобного рода ответственности для антиваксеров юрист, директор юридической компании «Юсуфов групп» Асад Юсуфов.

Он напомнил, что на законодательном уровне в стране обязательная вакцинация предусмотрена только для отдельных категорий граждан. Например, для врачей или педагогов, а также лиц, которые работают с кровью.

«Но, допустим, шахтеру или юристу делать это не обязательно, потому что в законе это не предусмотрено», — уточнил Юсуфов.

Кроме того, он отметил, что вводить уголовное преследование противников вакцинации не стоит, потому что это может привести к серьезным последствиям, вплоть до раскола в обществе. «То есть цели государства, направленные на вакцинацию, просто сойдут на нет», — заключил юрист.

О том, что Росздравнадзор начал собирать сведения о тех, кто агитирует против вакцинации от коронавируса, стало известно 1 ноября. Это произошло после того, как постановление о начале такой процедуры подписала глава надзорного ведомства Алла Самойлова. В документе специалисты призвали представительства в субъектах искать данные о противниках вакцинации в соцсетях и СМИ. После этого в Следственный комитет (СК) и прокуратуру по всей России было передано 37 материалов.