Шукшина и Бероев ответили на приглашение врачей посетить больницы

Актеры Шукшина и Бероев предложили обратиться к Путину в ответ на открытое письмо врачей

Актриса Мария Шукшина в ответ на предложение врачей посетить красную зону ковидной больницы пригласила медиков в «зеленую зону, где здоровый образ жизни, здравомыслие, здоровая психика, отсутствие страха и профилактика сезонных заболеваний — не пустые слова». Об этом она написала в своем Instagram-аккаунте.

«И еще, пожалуйста, не ведитесь на подмену понятий: мы против не процесса вакцинации, а порядка его реализации, и на этой стороне есть лауреаты Нобелевской премии, ученые с мировым именем, огромное количество докторов наук и просто честных людей», — написал Шукшина, комментируя открытое письмо 11 главврачей ведущих больниц к противникам вакцинации. Она также предложила написать письмо президенту России Владимиру Путину с требованием прекратить «вакханалию в СМИ и на всех федеральных каналах».

Заявление Шукшиной поддержал актер Егор Бероев. «Абсолютно согласен с позицией Марии Шукшиной по поводу "письма врачей"», — написал он, процитировав артистку в своем Instagram-аккаунте.

Ранее сообщалось, что главные врачи крупных ковидных больниц России в открытом письме к ряду известных отечественных личностей, среди которых политики и общественные деятели, критиковавшие введение вакцинации и ограничительных мер для борьбы с пандемией, пригласили их на экскурсию в красные зоны больниц, где лежат пациенты с COVID-19.

Позже главный врач больницы №40 в Коммунарке Денис Проценко разъяснил значение письма к антиваксерам. По его словам, пустыми разговорами и рассуждениями пандемию не остановить, нужно действовать, иначе люди так и будут бороться с последствиями новых волн коронавируса.