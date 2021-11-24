Оскар Кучера ответил на приглашение врачей в больницы с зараженными COVID-19

Актер и телеведущий Оскар Кучера ответил на приглашение врачей посетить красную зону больниц с зараженными COVID-19 пациентами. В беседе с радиостанцией «Говорит Москва» он заявил, что не является антипрививочником, но выступает против принудительной вакцинации.

«Я борюсь только с одним — не заставляйте никого. Объясняйте, доводите, берите ответственность», — заявил артист.

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Кучера предположил, что подписавшие письмо с приглашением врачи посчитали, будто он отрицает болезнь. «Я мог бы, если бы имел возможность, пригласить в "красные зоны" больных туберкулезом, пневмонией, онкобольных. Они ведь тоже умирают. Однако меня не заставляют прививаться от этих болезней, а смертей от них гораздо больше. Для чего люди меня пригласили в "красную зону" ковидных больных?» — возмутился он.

Ведущий отказался от приглашения, подчеркнув, что «не является антипрививочником». «Я за свободу выбора действий со своим телом. Если вы всех поголовно заставляете, то берите на себя ответственность. Но вы же не хотите брать ответственность, вы решили 30 тысяч рублей заплатить моей семье, если я сдохну от вашей прививки», — отметил он.

На приглашение также ответили артисты Мария Шукшина и Егор Бероев. Они заявили, что не выступают против вакцинации, однако критикуют «порядок ее реализации».

Ранее главные врачи крупных «ковидных» больниц России в открытом письме к ряду известных личностей, критиковавших введение вакцинации и ограничительных мер для борьбы с пандемией, пригласили их на «экскурсию» в красные зоны больниц, где лежат пациенты с коронавирусом. Главврач больницы № 40 в Коммунарке Денис Проценко заявил, что медики пытались донести важность решительных действий в борьбе с пандемией, которую нельзя остановить пустыми разговорами и рассуждениями.

