Лидер «Алисы» Кинчев ответил на приглашение врачей в «красную зону»

Лидер «Алисы» Кинчев ответил врачам, пригласившим его в больницы с зараженными COVID-19

Лидер рок-группы «Алиса» Константин Кинчев ответил врачам, пригласившим его посетить красную зону больниц с зараженными коронавирусом пациентами. Музыкант напомнил в Instagram, что лечился от COVID-19 в «красной зоне».

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«Я больше месяца провел в реанимации красной зоны и не понаслышке знаю, что и как там происходит. Меня спасли врачи, низкий поклон профильным специалистам», — заявил артист.

Кинчев подчеркнул, что несмотря на это не собирается менять свое мнение насчет «разделения людей на "чистых" и "не чистых"» и «принудительных медицинских процедур». «Присвоение товарного знака (QR код) людям считаю преступлением. А обвинение меня в смерти людей оставляю на вашей совести», — добавил он.

Ранее на письмо врачей ответил актер и телеведущий Оскар Кучера. Он заявил, что не является антипрививочником, но выступает против принудительной вакцинации, и призвал власти «объяснять, доводить, брать ответственность». Приглашение также прокомментировали артисты Мария Шукшина и Егор Бероев. Они заявили, что не против вакцинации, но выступают против «порядка ее реализации».

Главврачи крупных «ковидных» больниц России в письме к ряду знаменитостей и политиков, критиковавших введение вакцинации и ограничительных мер, пригласили их на «экскурсию» в красные зоны больниц с зараженными COVID-19. Денис Проценко, главврач больницы № 40 в Коммунарке, объяснил, что медики пытались донести важность решительных действий в борьбе с пандемией.