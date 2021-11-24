Иммунолог оценил прогноз нейросети о пике четвертой волны коронавируса в России

Иммунолог Крючков усомнился в прогнозе нейросети о пике четвертой волны COVID-19 в России

Прогноз специалистов Promobot, которые с помощью нейросети определили, что пик четвертой волны коронавируса придется на 22 декабря, может быть неточным. Так в беседе с «Лентой.ру» оценил прогноз иммунолог, кандидат медицинских наук Николай Крючков.

Он объяснил, что точность прогноза нейросетей зависит от исходных данных модели и от использованных в моделировании ситуации подходов.

Невозможно не учесть хаотические проявления, которые всегда в сложных нелинейных системах встречаются. Поэтому очень сложно такие прогнозы делать, особенно на срочную перспективу. Николай Крючков иммунолог

По словам иммунолога, специалисты во всем мире только учатся математически предсказывать сложные пандемии, поэтому точность их прогнозов не гарантирована. Нужно посмотреть, насколько верно различные модели покажут ближайшие вспышки COVID-19, считает специалист.

«Сейчас у нас такое шаткое временное равновесие. После этого кривая может пойти вниз, что более вероятно, и вверх, что менее вероятно», — сказал Крючков.

Он добавил, что новый подъем заболеваемости может случиться во второй половине декабря или в конце января-начале февраля. Причем пока невозможно точно сказать, когда это произойдет, подчеркнул иммунолог.

Ранее специалисты Promobot, которые разрабатывают искусственный интеллект для роботов, с помощью нейросети спрогнозировали дату пика четвертой волны COVID-19 в России — с вероятностью 93 процента он придется на 22 декабря. Компания использовала мультиклассовые классификаторы на основе нейронных сетей, самая известная из которых — GPT-3, представленная Илоном Маском.

24 ноября в беседе с «Лентой.ру» инфекционист Вознесенский заявил, что следующего скачка заболеваемости коронавирусом стоит ожидать во второй половине января. Специалист подчеркнул, что наступление пятой волны инфекции зависит от формирования коллективного иммунитета и от того, насколько массовой будет вакцинация.