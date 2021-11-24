Инфекционист рассказал о следующем скачке заболеваемости COVID-19

Врач-инфекционист, доцент кафедры инфекционных болезней РУДН Сергей Вознесенский рассказал «Ленте.ру», когда стоит ожидать следующего резкого скачка заболеваемости COVID-19.

«Если ориентироваться на подъем заболеваемости другими ОРВИ, которые мы отслеживаем ежегодно, то скачок наблюдается во второй половине января», — сообщил специалист.

Инфекционист отметил, что это связано с уходом школьников и студентов на каникулы и праздничными днями у взрослых. «Вследствие этого происходит формирование эпидемических цепочек и новых случаев заражения, потом все возвращаются и начинают активно передавать вирус от инфицированных здоровым», — объяснил Вознесенский.

Наступит ли в России пятая волна коронавируса, зависит от формирования коллективного иммунитета и от того, насколько массовый характер приобретет вакцинация, считает инфекционист. Он добавил, что «на сегодняшний день мы не можем похвастаться даже вакцинацией 40 процентов населения двукратной дозой вакцины».

Ранее директор центра молекулярно-генетических исследований ДНКОМ Андрей Исаев сообщал, что, по данным ПЦР-тестирования, четвертая волна COVID-19 в России подошла к концу.